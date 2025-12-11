Vorteilswelt
Coup nahe Kitzbühel

Einbrecher machen Beute im Wert Zehntausender Euro

Tirol
11.12.2025 19:30
Die unbekannten Täter gelangten über die Terrassentür in das Gebäude (Symbolbild).
Die unbekannten Täter gelangten über die Terrassentür in das Gebäude (Symbolbild).(Bild: Reinhard Holl)

Großen Schaden verursachten Einbrecher am Mittwochnachmittag in Going am Wilden Kaiser im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Die unbekannten Täter erbeuteten aus einem Einfamilienhaus Wertgegenstände mit hoher fünfstelliger Gesamtsumme.

Laut Polizei dürften die Täter am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr zugeschlagen haben. Indem sie mit einem Werkzeug die Terrassentür aufhebelten, verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Einfamilienhaus. 

Im Inneren dürften sie fündig geworden sein. Die Ermittler teilen in einer Aussendung mit: „Aus dem Wohnhaus wurden Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Eurobereich gestohlen.“

