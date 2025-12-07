Marathon-Rekord! „Ein Traum! Einfach saugeil!“

„Das ist ein Traum! Einfach saugeil“, jubelte Julia Mayer im Ziel über ihren großartigen Rekord, „und die Platzierung ist ein Hammer! Da bekomme ich Lust auf mehr.“ Da war sie mittendrin in der Spitze! „Das ist schon überwältigend“, meinte die Wienerin, die während des Rennens auch mit „extrem windigen“ Verhältnissen und Wärme zu kämpfen hatte. „Zwischen dem 30. und 35. Kilometer war es sehr hart. Das hat sehr viel Kraft gekostet, weil ich dort auch nicht in einer Gruppe hatte laufen können.“ Aber Julia Mayer überstand auch diese etwas kritische Phase!