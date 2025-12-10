"Completely in shock"
Ex-Schumacher manager tied up and robbed!
Big shock in Stuttgart: Willi Weber (83), the former manager of Formula 1 legend Michael Schumacher, has been attacked, tied up and robbed in his villa.
"I have a black eye, the police are here and are talking to me. I feel like shit. I'm completely in shock," "Bild" quotes the long-time Schumi companion.
According to initial information, several people were still in the building with Weber, one of whom was able to alert the police around an hour after the robbery. The perpetrators broke open several safes and emptied them. It is still unclear what was taken and how much damage was caused.
Villa is for sale
The luxurious villa above the Stuttgart basin, which the burglars broke into, has been for sale for some time. Weber wanted to sell the property with four floors and 16 rooms for reasons of age. The asking price is just under twelve million euros.
The long-time manager of Formula 1 legend Michael Schumacher has been in poor health of late. In 2022, Weber lost around 25 kilograms after a long hospital odyssey after catching a hospital germ while trying to have his walking problems treated. He suffered a stroke in 2020.
Schumacher's manager for over 20 years
Willi Weber was Michael Schumacher's manager for more than 20 years. He discovered the young driver from Kerpen at the end of the 1980s, guided him into Formula 1 in 1991 and accompanied his meteoric rise as manager until 2010.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.