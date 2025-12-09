Off the piste
Fatal skiing accident: instructor crashed into a tree
A tragic accident occurred on Tuesday afternoon in the Nassfeld ski area (Carinthia). A 64-year-old teacher lost his life. He was accompanying a group of pupils.
The 64-year-old is said to have fallen on the Trögl downhill run at around 12.30 and died shortly afterwards at the scene of the accident.
According to the police, the accompanying teacher fell for an as yet unexplained reason and slipped off the prepared slope. No pupils are said to have been involved in the accident.
Deceased despite resuscitation
He slid around ten meters down a slope and finally crashed into a tree. When first responders arrived, the 64-year-old was initially still responsive.
Although the 64-year-old was wearing a helmet at the time of the accident, his condition deteriorated rapidly in the emergency helicopter. Despite immediately initiating resuscitation measures, the emergency services were unable to save his life.
