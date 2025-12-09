Vorteilswelt
„Das bedauere ich“

Marko-Aus: RB-Boss nennt Details und verneigt sich

Formel 1
09.12.2025 15:47
Helmut Marko (li.) und Oliver Mintzlaff
Helmut Marko (li.) und Oliver Mintzlaff(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Die Ära von Helmut Marko bei Red Bull ist nach über 20 Jahren zu Ende! Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von Red Bull, nennt Details zur Trennung und verneigt sich vor dem 82-jährigen Österreicher.

0 Kommentare

„Helmut kam mit dem Wunsch auf mich zu, seine Rolle als Motorsport-Berater zum Jahresende zu beenden“, schildert Mintzlaff. „Nach einem langen und intensiven Gespräch wusste ich, dass ich seinen Wunsch respektieren musste, da ich den Eindruck gewann, dass die Zeit reif für ihn war, diesen Schritt zu gehen.“

Helmut Marko packt seine Koffer.
Helmut Marko packt seine Koffer.(Bild: AFP/CLIVE MASON)

Bei Red Bull war der Grazer seit 2005, lange als Berater von Firmengründer Dietrich Mateschitz, tätig. Eigentlich hatte der enge Vertraute und Förderer von Max Verstappen noch einen Vertrag bis Ende 2026. Mintzlaff bedauere Markos Entscheidung „zutiefst, da er über mehr als zwei Jahrzehnte eine äußerst einflussreiche Persönlichkeit gewesen ist, und sein Abschied markiert das Ende einer außergewöhnlichen Ära“.

Gespür für außergewöhnliche Talente
Lob gibt’s vor allem für sein Gespür für außergewöhnliche Talente. „Namen wie Sebastian Vettel und Max Verstappen stehen stellvertretend für die vielen Fahrer, die unter seiner Führung entdeckt, gefördert und bis an die Weltspitze begleitet wurden“, so Mintzlaff.

Max Verstappen (li.) und Helmut Marko
Max Verstappen (li.) und Helmut Marko(Bild: GEPA)
Sebastian Vettel (re.) und Helmut Marko
Sebastian Vettel (re.) und Helmut Marko(Bild: GEPA)

„Sein Abschied hinterlässt eine Lücke“
Und Teamchef Laurent Mekies sagt zu Markos Abgang: „Dass er uns verlässt, sind sehr traurige Nachrichten, denn sein Weggang wird eine Lücke hinterlassen, und wir werden ihn wirklich vermissen.“

