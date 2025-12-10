Österreichs neue Zukunftsregion im Süden

Mit der neuen AREA SÜD entsteht im Süden Österreichs eine der bedeutendsten Wirtschaftsregionen des Landes – ein Raum, der Dynamik, Lebensqualität und Zukunftschancen miteinander verbindet.
Die Koralmbahn bildet dabei das Herzstück dieses Zusammenschlusses: Sie verbindet die Zentralräume rund um die beiden Landeshauptstädte Graz und Klagenfurt und schafft damit eine europäische Metropolregion mit über 1,8 Millionen Menschen und rund 150.000 Unternehmen.
Die Verantwortlichen sehen in der AREA SÜD weit mehr als eine geografische Neuerung: Sie soll eine Schnittstelle sein, an der Wirtschaftskraft, Innovation und Lebensqualität zusammenfinden. Eine frische Lebensader, wie es die Initiatoren formulieren, „die mehr Miteinander ermöglicht – für Wirtschaft, Menschen und insbesondere die Jugend.“
Lebensraum mit Chancen
Die Region punktet aber nicht nur mit wirtschaftlicher Stärke, sondern zunehmend auch als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum. Wer hier studiert, arbeitet oder investiert, findet moderne Strukturen, beste Anbindungen und ein Umfeld, das Wachstum fördert.
Mit der AREA SÜD entsteht ein Raum, der verbindet: Menschen, Unternehmen, Talente und Chancen. Eine Region, in der man gerne arbeitet, studiert, investiert – und lebt. Und ein Raum, der zeigt, wie viel Zukunft im Süden von Österreich steckt.