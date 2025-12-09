Drogenlenker flüchtet ohne Schein vor Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein 37-Jähriger am Sonntag im Bezirk Korneuburg. Der Autolenker war kurz nach Mitternacht ohne Führerschein, dafür aber unter Drogeneinfluss vor einer Kontrolle geflüchtet. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung des Mannes auf. Im Industriegebiet von Hagenbrunn ging dann plötzlich nichts mehr: Der 37-Jährige blieb mit seinem Fahrzeug auf dem aufgeweichten Untergrund eines Feldweges stecken.