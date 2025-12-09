Drogenlenker flüchtet ohne Schein vor Polizei

Ein 37-Jähriger lieferte sich unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Auf einem Feldweg war dann Schluss. Für den Mann klickten die Handschellen.
Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein 37-Jähriger am Sonntag im Bezirk Korneuburg. Der Autolenker war kurz nach Mitternacht ohne Führerschein, dafür aber unter Drogeneinfluss vor einer Kontrolle geflüchtet. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung des Mannes auf. Im Industriegebiet von Hagenbrunn ging dann plötzlich nichts mehr: Der 37-Jährige blieb mit seinem Fahrzeug auf dem aufgeweichten Untergrund eines Feldweges stecken.
Anzeige für Lenker
Er stieg aus und wollte seine Flucht über ein Feld fortsetzen. Doch die Polizei war schneller und konnte den Mann stellen. Im Wagen wurden schließlich weiße Pulverrückstände und Drogenutensilien sichergestellt. Im Zuge einer anschließenden ärztlichen Untersuchung wurde bei dem 37-Jährigen eine Fahruntauglichkeit festgestellt. Der Mann wird angezeigt.
