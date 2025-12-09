Vorteilswelt
Rapids Katzer

„Ich stehle mich nicht aus der Verantwortung“

Bundesliga
09.12.2025 12:30
Rapids Spieler gleichen einem Häufchen Elend.
Rapids Spieler gleichen einem Häufchen Elend.(Bild: GEPA)

Der SK Rapid befindet sich weiter im freien Fall! Nach dem Rauswurf von Peter Stöger muss ein neuer „Schuldiger“ für die Krise her. Kritik am Kader von Sportchef Markus Katzer wird laut. Das geht sogar Robert Klauß, der in Hütteldorf im April gefeuert wurde, zu schnell. Der neue Chefcoach wird bis zum Frühjahrsauftakt am 7. Jänner feststehen.

0 Kommentare

„Man kann im Fußball nie etwas ausschließen. Aber Stand jetzt beschäftige ich mich nicht damit“, hielt sich Robert Klauß bei der Frage über eine mögliche Rückkehr nach Hütteldorf bedeckt. In Fankreisen taucht sein Name bei der Trainersuche ja immer wieder auf. Nur Zufall, dass der Deutsche just jetzt der Einladung von Sky zu „Talk und Tore“ folgte?

