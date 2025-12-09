„Ich stehle mich nicht aus der Verantwortung“

„Man kann im Fußball nie etwas ausschließen. Aber Stand jetzt beschäftige ich mich nicht damit“, hielt sich Robert Klauß bei der Frage über eine mögliche Rückkehr nach Hütteldorf bedeckt. In Fankreisen taucht sein Name bei der Trainersuche ja immer wieder auf. Nur Zufall, dass der Deutsche just jetzt der Einladung von Sky zu „Talk und Tore“ folgte?