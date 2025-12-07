Norris unter Tränen: „Es war so eine lange Reise!“

Grenzenlose Freude bei Formel-1-Weltmeister Lando Norris unmittelbar nach dem Rennen in Abu Dhabi. Im Ziel wurde der Brite von seinen Eltern und dem ganzen Team euphorisch empfangen. Er selbst hatte schließlich Tränen in den Augen und bedankte sich auch bei seinen größten Konkurrenten im Titelkampf.
Seiner Mama versagte fast die Stimme, Norris selbst war überglücklich und hatte schließlich doch auch Tränen in den Augen. „Es ist eine ganze Weile her, dass ich heulen musste“, zeigte sich der Brite überwältigt. Dann platzte es aus ihm heraus: „Oh Gott, das ist großartig! Ich bedanke mich bei allen – meinem Team, meinen Eltern.“
„Wir haben es geschafft“
Doch auch für seine Kontrahenten Oscar Piastri und Max Verstappen hatte er lobende Worte übrig: „Ich gratuliere ihnen beiden. Es hat großen Spaß gemacht, mich mit ihnen zu messen. Ich musste bis zum Schluss kämpfen.“
Den Titel sieht der Brite nun auch als Bestätigung für den langjährigen Einsatz. „Es war so eine lange Reise! Meine Eltern, mein Team – sie haben mich von Anfang an unterstützt. Jetzt kann ich endlich was zurückgeben. Wir haben’s geschafft! Ich bin stolz auf alle“, so der frischgebackene Champion.
„Es tut mir leid, dass ich euch mit meinen Tränen ein bisschen peinliche Momente beschere“, schickte Norris schließlich noch Grüße vom Podium in Richtung seiner Eltern. Der Titel sei für sie, so der Brite.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.