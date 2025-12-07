Vorteilswelt
Erstmals F1-Champion

Norris unter Tränen: „Es war so eine lange Reise!“

Formel 1
07.12.2025 15:52
Lando Norris zeigte sich total überwältigt!
Lando Norris zeigte sich total überwältigt!(Bild: AP/Darko Bandic)

Grenzenlose Freude bei Formel-1-Weltmeister Lando Norris unmittelbar nach dem Rennen in Abu Dhabi. Im Ziel wurde der Brite von seinen Eltern und dem ganzen Team euphorisch empfangen. Er selbst hatte schließlich Tränen in den Augen und bedankte sich auch bei seinen größten Konkurrenten im Titelkampf. 

0 Kommentare

Seiner Mama versagte fast die Stimme, Norris selbst war überglücklich und hatte schließlich doch auch Tränen in den Augen. „Es ist eine ganze Weile her, dass ich heulen musste“, zeigte sich der Brite überwältigt. Dann platzte es aus ihm heraus: „Oh Gott, das ist großartig! Ich bedanke mich bei allen – meinem Team, meinen Eltern.“ 

„Wir haben es geschafft“
Doch auch für seine Kontrahenten Oscar Piastri und Max Verstappen hatte er lobende Worte übrig: „Ich gratuliere ihnen beiden. Es hat großen Spaß gemacht, mich mit ihnen zu messen. Ich musste bis zum Schluss kämpfen.“ 

Den Titel sieht der Brite nun auch als Bestätigung für den langjährigen Einsatz. „Es war so eine lange Reise! Meine Eltern, mein Team – sie haben mich von Anfang an unterstützt. Jetzt kann ich endlich was zurückgeben. Wir haben’s geschafft! Ich bin stolz auf alle“, so der frischgebackene Champion.

„Es tut mir leid, dass ich euch mit meinen Tränen ein bisschen peinliche Momente beschere“, schickte Norris schließlich noch Grüße vom Podium in Richtung seiner Eltern. Der Titel sei für sie, so der Brite. 

