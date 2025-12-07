Norris unter Tränen: „Es war so eine lange Reise!“

Seiner Mama versagte fast die Stimme, Norris selbst war überglücklich und hatte schließlich doch auch Tränen in den Augen. „Es ist eine ganze Weile her, dass ich heulen musste“, zeigte sich der Brite überwältigt. Dann platzte es aus ihm heraus: „Oh Gott, das ist großartig! Ich bedanke mich bei allen – meinem Team, meinen Eltern.“