Der nervöse „Good Guy“ ist nun König der Formel 1

„Es ist mir wichtig, wie die Leute mich sehen“, sagte er. „Das ist nicht gerade angenehm. Aber ich denke, dass ich das in den letzten Monaten gut gemeistert habe.“ Norris blendete die ungewohnten Reaktionen von den Tribünen aus und fuhr sich am Ende einer langen Saison in die Geschichtsbücher der Rennserie. In seiner siebenten Formel-1-Saison steht er erstmals ganz oben, nachdem ihm erst im Vorjahr in Miami der erste Grand-Prix-Sieg gelungen war. Davor war er 15 Mal aufs Podium gerast, ein (ungewollter) Rekord auf dem Konto des McLaren-Hoffnungsträgers.