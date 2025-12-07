Erster Weltcupsieg für Prock, Schwarz Dritte

Schwarz, deren bisher bestes Resultat ein achter Platz gewesen war, lag nach Lauf eins hinter Prock auf Platz zwei. Procks bisher beste Einsitzer-Ergebnisse im Weltcup waren drei dritte Ränge gewesen. Diesmal durfte die Tochter von Verbandspräsident Markus Prock, seines Zeichens zehnfacher Weltcup-Gesamtsieger, über den Sieg jubeln. Es folgte zum Abschluss des Weltcupauftakts, der von Igls nach Winterberg verschoben worden war, noch die Teamstaffel.