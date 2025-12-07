Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rodeln in Winterberg

Erster Weltcupsieg für Prock, Schwarz Dritte

Wintersport
07.12.2025 13:03
Hannah Prock
Hannah Prock(Bild: Christof Birbaumer)

Hannah Prock hat am Sonntag im ersten Rodel-Einsitzerbewerb der Olympia-Saison ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die Tirolerin bestätigte ihre Führung nach dem ersten Lauf und gewann 0,03 Sekunden vor der Deutschen Merle Fräbel. Völlig überraschend kam Procks engere Landsfrau, die 20-jährige Dorothea Schwarz als Dritte erstmals auf das Podest (+0,209). Lisa Schulte komplettierte als Fünfte das starke ÖRV-Ergebnis.

0 Kommentare

Schwarz, deren bisher bestes Resultat ein achter Platz gewesen war, lag nach Lauf eins hinter Prock auf Platz zwei. Procks bisher beste Einsitzer-Ergebnisse im Weltcup waren drei dritte Ränge gewesen. Diesmal durfte die Tochter von Verbandspräsident Markus Prock, seines Zeichens zehnfacher Weltcup-Gesamtsieger, über den Sieg jubeln. Es folgte zum Abschluss des Weltcupauftakts, der von Igls nach Winterberg verschoben worden war, noch die Teamstaffel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Weltcupsieg
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
148.750 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
129.002 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
122.986 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Wintersport
Verletzungssorgen?
„Es tut mir so leid!“ Shiffrin wendet sich an Fans
Rodeln in Winterberg
Erster Weltcupsieg für Prock, Schwarz Dritte
Weltcup-Auftakt
Snowboard: Stockerlplatz für Payer in China
Ski-Weltcup im Ticker
Damen-Riesenslalom in Tremblant ab 16 Uhr LIVE
Weltcup im Ticker
Herren-Skispringen in Wisla ab 15.55 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf