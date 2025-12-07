Erster Weltcupsieg für Prock, Schwarz Dritte

Hannah Prock hat am Sonntag im ersten Rodel-Einsitzerbewerb der Olympia-Saison ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die Tirolerin bestätigte ihre Führung nach dem ersten Lauf und gewann 0,03 Sekunden vor der Deutschen Merle Fräbel. Völlig überraschend kam Procks engere Landsfrau, die 20-jährige Dorothea Schwarz als Dritte erstmals auf das Podest (+0,209). Lisa Schulte komplettierte als Fünfte das starke ÖRV-Ergebnis.
Schwarz, deren bisher bestes Resultat ein achter Platz gewesen war, lag nach Lauf eins hinter Prock auf Platz zwei. Procks bisher beste Einsitzer-Ergebnisse im Weltcup waren drei dritte Ränge gewesen. Diesmal durfte die Tochter von Verbandspräsident Markus Prock, seines Zeichens zehnfacher Weltcup-Gesamtsieger, über den Sieg jubeln. Es folgte zum Abschluss des Weltcupauftakts, der von Igls nach Winterberg verschoben worden war, noch die Teamstaffel.
