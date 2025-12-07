LIVESTREAM: Österreich zum Auftakt gegen Slowenien

Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam greift heute erstmals ins Geschehen der IIHF U20-WM Division IA ein. Die Schützlinge von Head Coach Philipp Pinter treffen um 16 Uhr dabei auf Gastgeber Slowenien. Die sportkrone machts möglich – bei uns könnne Sie die Spiele der Eishockey-Cracks natürlich alle im Livestream (unten im Video) mitverfolgen.