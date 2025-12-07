LIVESTREAM: Österreich zum Auftakt gegen Slowenien

LIVE: Der große Formel-1-Showdown in Abu Dhabi
Hier im Ticker
Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam greift heute erstmals ins Geschehen der IIHF U20-WM Division IA ein. Die Schützlinge von Head Coach Philipp Pinter treffen um 16 Uhr dabei auf Gastgeber Slowenien. Die sportkrone machts möglich – bei uns könnne Sie die Spiele der Eishockey-Cracks natürlich alle im Livestream (unten im Video) mitverfolgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.