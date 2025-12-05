Abgestellter Pkw wurde in Tirol Raub der Flammen

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehren aus Volders und Großvolderberg (Tirol) am Freitagmorgen! Ein abgestellter Pkw in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) stand auf einer Gewerbefläche in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.
Kurz vor 5 Uhr heulten in Volders die Sirenen auf. Auf einer Gewerbefläche stand ein Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehren rückten aus und sahen bereits bei der Anfahrt einen deutlichen Feuerschein in der Ferne.
„Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in voller Ausdehnung brannte“, schildert die FF Volders. Umgehend wurde mit der Brandbekämpfung gestartet, um die Ausbreitung auf angrenzende Gebäude sowie Fahrzeuge zu verhindern.
Das Feuer konnte dadurch rasch unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden. Nach gut einer Stunde konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Kontrolle des Umfeldes auf mögliche Glutnester konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Vor Ort waren die Feuerwehren Großvolderberg und Volders sowie die Poilzei und die Rettung.
