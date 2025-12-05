Abgestellter Pkw wurde in Tirol Raub der Flammen

Das Feuer konnte dadurch rasch unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden. Nach gut einer Stunde konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Kontrolle des Umfeldes auf mögliche Glutnester konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Vor Ort waren die Feuerwehren Großvolderberg und Volders sowie die Poilzei und die Rettung.