Tiroler tappte in zwei Online-Fallen: Vermögen weg

Gleich doppelt wurde ein Tiroler (55) aus dem Bezirk Kufstein über den Tisch gezogen. Zuerst fiel er auf eine Betrugsmasche eines Aktieninvestments hinein. Wenig später verlor er viel Geld an einem vermeintlichen Rechtsanwalt.
Den Anfang nahm die Misere im Juni 2025. Dort wurde der 55-jährige Einheimische über eine Social-Media-Plattform auf einen Beitrag eines gewinn versprechenden Aktieninvestments aufmerksam.
Er registrierte sich dort mit seiner Telefonnummer und wurde in mehrere Messenger-Gruppen aufgenommen. „Durch geschickte Täuschung investierte der Österreicher bis Ende Oktober 2025 einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag in verschiedene Konten im Ausland“, teilt die Polizei mit.
Rechtsanwalt entpuppte sich erneut als Betrüger
Schließlich hatte er keinen Zugriff mehr auf sein Vermögen und suchte einen Ausweg. Er fand dabei einen vermeintlich aus Tschechien stammenden Rechtsanwalt. Trotz einer vereinbarten Provision forderte dieser mehrere Geldüberweisungen.
Der Tiroler kam dieser Aufforderung nach und investierte erneut mehrere Zehntausend Euro. Eine Gegenleistung erhielt er jedoch nie. Er erstattete nun Anzeige bei der Polizei.
