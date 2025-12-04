Vorteilswelt
Gemeinde sagt „Danke“

Paar betreute ehrenamtlich 50.000 Besucher

Niederösterreich
04.12.2025 11:00
Bürgermeister Wolfgang Übl (rechts) dankte dem Ehepaar Herwig und Eva Schatzl im Pfarrzentrum ...
Bürgermeister Wolfgang Übl (rechts) dankte dem Ehepaar Herwig und Eva Schatzl im Pfarrzentrum Furth.(Bild: Imre Antal)

450 Veranstaltungen haben Herwig und Eva Schatzl in Furth bei Göttweig (NÖ) bisher organisiert. Rund 50.000 Gäste waren mit dabei... 

Am 5. Dezember steht der „Tag der Freiwilligen“ auf dem Programm. Ein Paar wird dabei sicher Dankesworte hören. Prof. Herwig und Eva Schatzl sind seit Jahrzehnten die guten Seelen für Kultur- und Bildungsangebote.

45 Jahre für das Bildungswerk
Seit 45 Jahren prägen sie das Katholische Bildungswerk (KBW) in der Pfarre Furth im Bezirk Krems und haben damit die regionale Kulturlandschaft nachhaltig bereichert – mit rund 450 Veranstaltungen und insgesamt etwa 50.000 Besuchern!

Zentrum im Pfarrhof
Das Katholische Bildungswerk der Diözese St. Pölten besteht seit 1954. In Furth wurde es 1963 unter Pfarrer P. Gerhard Schmidl mit den Studenten Günther Appelt und Herwig Schatzl gegründet. Nach einer Pause wegen fehlender Räumlichkeiten erlebte das KBW in den 1970er-Jahren neuen Auftrieb: Das barocke Pfarrhaus wurde unter P. Benno Maier umfassend renoviert, der Pfarrhof zum modernen Pfarrzentrum ausgebaut.

1981 reaktivierten Herwig und Eva Schatzl das KBW – der erste Vortrag am 31. Jänner 1981 mit Abt Clemens Lashofer („Stift Göttweig: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft“) markierte den Neustart im prachtvollen Pfarrsaal mit restaurierter Stuckdecke.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
