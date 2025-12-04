Paar betreute ehrenamtlich 50.000 Besucher

Zentrum im Pfarrhof

Das Katholische Bildungswerk der Diözese St. Pölten besteht seit 1954. In Furth wurde es 1963 unter Pfarrer P. Gerhard Schmidl mit den Studenten Günther Appelt und Herwig Schatzl gegründet. Nach einer Pause wegen fehlender Räumlichkeiten erlebte das KBW in den 1970er-Jahren neuen Auftrieb: Das barocke Pfarrhaus wurde unter P. Benno Maier umfassend renoviert, der Pfarrhof zum modernen Pfarrzentrum ausgebaut.