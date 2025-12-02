Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Bunter Vogel Hahn? | 88.000 statt 300.000 €.

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Bunter Vogel Hahn? Man müsste ihn eigentlich einen bunten Vogel nennen können, den neuen Präsidenten des Nationalbank-Generalrates: Johannes Hahn, den alle „Gio“ rufen, war schon vieles. Etwa Wiener Landesobmann der Jungen ÖVP – das liegt allerdings schon ein paar Jährchen zurück. Hahn, der gestern seinen 68. Geburtstag feierte, bekleidete dieses Amt in den frühen 80er-Jahren, 30 Jahre vor Sebastian Kurz. Als Hahns politische Laufbahn Fahrt aufnahm verdiente er sich sein Geld zunächst als Vorstand eines Glückspielautomaten-Unternehmens, ehe er zum Wissenschaftsminister in den Regierungen Gusenbauer und Faymann aufstieg – obwohl er mit Plagiatsvorwürfen in seiner Dissertation konfrontiert war. Ein kurzes Zwischenspiel gab der Wiener auch als interimistischer Justizminister, ehe es in der Karriereleiter weiter nach Brüssel ging. Hahn ein bunter Vogel? Nein, trotz seines bunten Lebenslaufes wohl nicht.

0 Kommentare

88.000 statt 300.000 €. Bereits Mitte der 10er-Jahre machte der ÖVP-Politiker seine Liaison mit der Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer bekannt, seit 2022 sind die beiden auch verheiratet. Die nunmehrige Susanne Riess-Hahn, seit ihrem Abschied aus der Politik in der Finanzwelt aktiv und unter anderem auch Aufsichtsrätin bei der in die Milliardenpleite gestürzten Signa von René Benko war bis Anfang dieses Jahres auch Mitglied im Generalrat der Nationalbank. Und wurde zuletzt auch als Nachfolgekandidatin für den gestürzten bisherigen Generalrats-Präsidenten Harald Mahrer genannt. Nun wurde es doch ihr auch in der „Krone“ schon als aussichtsreicher Kandidat gehandelte „Gio“. Seine Finanzexpertise? In der EU-Kommission war er ohne einschlägige Ausbildung oder Praxis vom Regionalkommissar zu jenem für den Haushalt aufgestiegen – während bekanntlich sein österreichischer Kommissionsnachfolger Magnus Brunner vom Finanzminister der Republik zum Migrations-Kommissar wurde. Nun also oberster Nationalbanker – wie wir von Harald Mahrer wissen, bringt das 88.000 Euro im Jahr. Wenig im Vergleich zu seinem „Job“ als EU-Kommissar – da kam er auf mehr als 300.000 Euro.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Kanzler Stocker ist nach dem Mahrer-Skandal um Ruhe bemüht und setzt mit Johannes „Gio“ Hahn auf ...
In der Nationalbank
Ex-EU-Kommissar folgt jetzt auf Harald Mahrer
„Der Teufel ist los“, warnt sie eine Freundin. Dann fällt eine junge Frau den Perchten zum ...
Frau gequält?
Steirisches Perchtenvideo schockt im Netz
Durchschnittlich muss man 3,2 Prozent mehr für seinen Gerstensaft berappen.
Krone Plus Logo
Linzer Wirt klagt:
„Will meine Gäste nicht ausnehmen, aber ich muss“
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Wilde Drohungen
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Änderungen bei Gesetz
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
278.385 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
152.779 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
150.432 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
969 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
777 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
634 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Zeitpunkt brisant
EU einigt sich auf einheitliche Korruptionsgesetze
In der Nationalbank
Ex-EU-Kommissar folgt jetzt auf Harald Mahrer
Debatte um Preisbremse
Grüne zerlegen Gesetz und stimmen trotzdem dafür
Nichts Neues
Gespräche bei Pflegegipfel liefen noch ins Leere
Krone Plus Logo
Bürger klagte Gemeinde
Gericht zieht Grenzen für die Informationsfreiheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf