Fünf OSV-Starter im Kurzbahn-EM-Semifinale

Mit Simon Bucher als Siebentem und Lukas Edl als Zehntem über 50 m Delfin, Luka Mladenovic als Viertem und Valentin Bayer als 15. über 100 m Brust und Aviva Hollinsky als 16. über 200 m Rücken haben fünf österreichische Athleten bei der Kurzbahn-EM in Lublin das Semifinale erreicht!
Heiko Gigler schaffte als Startschwimmer der 4x50-m-Kraul-Staffel am Dienstag mit 21,05 Sekunden einen neuen österreichischen Rekord.
Die Final-Session beginnt um 19 Uhr.
