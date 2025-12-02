Fünf OSV-Starter im Kurzbahn-EM-Semifinale

Mit Simon Bucher als Siebentem und Lukas Edl als Zehntem über 50 m Delfin, Luka Mladenovic als Viertem und Valentin Bayer als 15. über 100 m Brust und Aviva Hollinsky als 16. über 200 m Rücken haben fünf österreichische Athleten bei der Kurzbahn-EM in Lublin das Semifinale erreicht!