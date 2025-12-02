„Inakzeptabel!“ Olympiasieger rastet völlig aus

Skandal im Langlauf: Olympiasieger Alexander Bolshunov hat bei einem Rennen in seiner Heimat völlig die Nerven verloren. Der 28-jährige Russe ging beim Cup in Kirovsk nach dem Zieleinlauf seines Sprint-Halbfinales plötzlich auf seinen Konkurrenten Alexander Bakurov los und verletzte diesen sogar.
Bereits auf der Strecke waren Bolshunov und Bakurov aneinandergeraten. Beide verpassten schließlich den Sprung ins Finale, der Ärger war groß. Im Zielraum kam es dann zum Eklat: Als Bakurov erschöpft an einer Bande lehnte, stieß ihn Bolshunov unsanft um.
Hier der Ausraster im Video:
„Das muss definitiv aufhören“
Eine Szene mit Folgen: Bakurov zog sich bei der Attacke eine Ellenbogenverletzung zu. Laut eigenen Angaben muss er rund zwei Wochen pausieren. „Ich erwarte keine Entschuldigung. Wenn sie eine wollen, okay. Aber eine Entschuldigung wird die Sache nicht ändern. Das muss definitiv aufhören. So ein Verhalten ist inakzeptabel“, schimpft Bakurov gegenüber dem russischen Sportsender „Match TV“.
Milde Strafe
Und was sagt Bolshunov, der bereits in der Vergangenheit immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, zu seinem Wutausbruch? „Sie werden mich jetzt wahrscheinlich für fünf Rennen disqualifizieren, weil ich der Athlet bin, den alle lieben“, meint er sarkastisch. „Ich werde den Schlag verkraften, egal, wie hart er ist.“ Die Strafe fiel milde aus, Bolshunov muss lediglich ein Rennen zusehen. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine dürfen russische Athleten aktuell nicht bei FIS-Weltcups antreten.
