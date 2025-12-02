„Inakzeptabel!“ Olympiasieger rastet völlig aus

Milde Strafe

Und was sagt Bolshunov, der bereits in der Vergangenheit immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, zu seinem Wutausbruch? „Sie werden mich jetzt wahrscheinlich für fünf Rennen disqualifizieren, weil ich der Athlet bin, den alle lieben“, meint er sarkastisch. „Ich werde den Schlag verkraften, egal, wie hart er ist.“ Die Strafe fiel milde aus, Bolshunov muss lediglich ein Rennen zusehen. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine dürfen russische Athleten aktuell nicht bei FIS-Weltcups antreten.