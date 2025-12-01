Vandalen schlugen in Osttirol eine Autoscheibe ein

Für ordentlich Wirbel sorgten vor wenigen Tagen bislang unbekannte Täter, die im Kalser Ortsteil Unterpeischlach die Scheibe eines Pkw einschlugen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Auch in Innsbruck schlugen Vandalen zu.
Der Vandalenakt in Osttirol ereignete sich zwischen 25. und 30. November. Dort suchten bislang Unbekannte ein seit Längerem abgestelltes Auto auf der anderen Seite des Schnellimbisses heim.
Der Pkw war beim Schotterparkplatz beim Rafting-Einstieg zur Isel geparkt. Die Täter schlugen die rechte hintere Seitenscheibe ein und klebten diese anschließend wieder mit Gewebeklebeband und einem schwarzen Plastikstück notdürftig zu. „Ob aus dem Fahrzeug auch Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unklar“, heißt es seitens der Polizei.
Die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol sucht nun nach Zeugen und bittet um zweckdienliche Hinweise unter Tel.: 059133/7234.
Fahrzeuge in Innsbruck zerkratzt
Am Wochenende waren Vandalen in Innsbruck am Werk. In den Straßen Herzog-Sigmund-Ufer Josef-Hirn-Straße machten sich die Unbekannten an mehreren Fahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand zu schaffen und zerkratzten die Pkw. Es entstand Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.