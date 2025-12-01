Vandalen schlugen in Osttirol eine Autoscheibe ein

Der Pkw war beim Schotterparkplatz beim Rafting-Einstieg zur Isel geparkt. Die Täter schlugen die rechte hintere Seitenscheibe ein und klebten diese anschließend wieder mit Gewebeklebeband und einem schwarzen Plastikstück notdürftig zu. „Ob aus dem Fahrzeug auch Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unklar“, heißt es seitens der Polizei.