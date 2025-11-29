Vorteilswelt
Die Adduktoren

Bitter! Arnautovic fällt verletzt wochenlang aus

Fußball International
29.11.2025 18:47
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: crvenazvezdafk/Instagram)

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic hat sich in der Europa League eine Adduktorenverletzung zugezogen und fehlt seinem Verein Roter Stern Belgrad damit voraussichtlich bis zu vier Wochen!

Das teilte der serbische Serienmeister am Samstag auf X mit.

Der 36-jährige Stürmer hatte sich zuletzt beim 1:0 gegen FCSB Bukarest am Donnerstag verletzt.

Kein Einsatz gegen Sturm
Er wird damit auch beim Europa-League-Gastspiel in Graz gegen Meister Sturm in knapp zwei Wochen nicht auflaufen können.

