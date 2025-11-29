ÖSV-Frauen-Staffel bei Östersund-Auftakt Fünfte

ÖSV-Athletinnen teilweise vorne

Die ersten drei ÖSV-Athletinnen zeigten tadellose Leistungen, Hauser und Gandler führten zeitweise das Rennen in Schweden an. Andexer als Schlussläuferin schoss sich allerdings in die Strafrunde, wodurch das Podest außer Reichweite war. Am Sonntag finden die Mixed-Rennen statt, bevor kommende Woche in Östersund die Einzelrennen auf dem Programm stehen.