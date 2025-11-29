ÖSV-Frauen-Staffel bei Östersund-Auftakt Fünfte

Die österreichische Biathlon-Staffel der Frauen hat zum Saisonstart einen fünften Platz in Östersund erreicht. Dunja Zdouc, Lisa Hauser, Anna Gandler und Anna Andexer kämpften am Samstag lange um den Sieg mit, mussten aber am Ende Sieger Frankreich sowie Italien, Tschechien und Schweden den Vorrang lassen.
Auf das Podium fehlte schließlich eine Minute, da Andexer im letzten Stehendschießen die Nerven versagten.
ÖSV-Athletinnen teilweise vorne
Die ersten drei ÖSV-Athletinnen zeigten tadellose Leistungen, Hauser und Gandler führten zeitweise das Rennen in Schweden an. Andexer als Schlussläuferin schoss sich allerdings in die Strafrunde, wodurch das Podest außer Reichweite war. Am Sonntag finden die Mixed-Rennen statt, bevor kommende Woche in Östersund die Einzelrennen auf dem Programm stehen.
