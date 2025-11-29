Junges Pärchen macht mit Auto „Abflug“ in den Wald

Verletzungen wie Schnittwunden an Händen und Kopf erlitt ein junges Pärchen bei einem Autoabsturz in der Nacht auf Samstag in Baumkirchen im Tiroler Unterland: Der 18-jährige Lenker hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, woraufhin dieser von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann und dessen Beifahrerin (16) wurden ins Spital eingeliefert.
Zu dem spektakulären Unfall kam es laut Polizei kurz vor Mitternacht. Der 18-jährige Einheimische, der in Begleitung eines Mädchens (16) war, fuhr mit seinem Wagen auf der Milserstraße von Mils kommend in Richtung Baumkirchen, als das Fahrzeug in einer Kurve plötzlich ins Rutschen geriet.
Etwa 20 Meter unterhalb der Straße wurde das Auto von einem Baum gestoppt.
Ermittler von der Polizei
Pkw stürzte über die Böschung
„Der Lenker verlor dadurch die Kontrolle über den Pkw. Dieser kam folglich von der Fahrbahn ab und stürzte über die angrenzende Böschung. Etwa 20 Meter unterhalb der Straße wurde das Auto von einem Baum gestoppt“, berichtete die Polizei am Samstag.
Schnittwunden am Kopf und an Händen
Lenker und Beifahrerin erlitten Verletzungen – unter anderem Schnittwunden am Kopf und an den Händen. „Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden sie mit der Rettung ins Krankenhaus Hall eingeliefert“, so die Ermittler weiter.
Der beschädigte Unfallwagen sei von der Feuerwehr Mils gesichert und noch in der Nacht von einem Abschleppdienst geborgen worden.
