Junges Pärchen macht mit Auto „Abflug“ in den Wald

Verletzungen wie Schnittwunden an Händen und Kopf erlitt ein junges Pärchen bei einem Autoabsturz in der Nacht auf Samstag in Baumkirchen im Tiroler Unterland: Der 18-jährige Lenker hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, woraufhin dieser von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann und dessen Beifahrerin (16) wurden ins Spital eingeliefert.