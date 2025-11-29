Sekundenschlaf: Sperre nach Absturz am Fernpass

Spektakulärer Unfall am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der B179 Fernpassstraße im Tiroler Nassereith: Ein Auto – offenbar jenes einer deutschen Familie – kam von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter über die Böschung. Die vier Insassen kamen offenbar allesamt recht glimpflich davon. Die Bergung des Pkw gestaltete sich jedoch schwierig.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 6 Uhr im Gemeindegebiet von Nassereith. „Fahrzeug abgestürzt, B179 Fernpassstraße“, lautete der Einsatzcode, der von der Leitstelle Tirol rausging. Wie die Polizei inzwischen auf „Krone“-Nachfrage schilderte, sei es wohl aufgrund eines Sekundenschlafs des Lenkers zu dem spektakulären Unfall gekommen.
Pkw blieb im Schnee bei Bäumen hängen
An Bord waren vier Personen – ersten Informationen zufolge eine deutsche Familie, die auf der B179 in Richtung Reutte unterwegs war. Nachdem der Lenker am Steuer eingenickt war, geriet der Wagen links über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte über die angrenzende Böschung. Nach mehreren Metern blieb das Fahrzeug bei Bäumen im Schnee hängen.
Die Insassen hatten offenbar riesiges Glück im Unglück – kamen mit leichteren Verletzungen recht glimpflich davon.
Totalsperre bis 7.45 Uhr
Aufgrund des Unfalls und der folgenden, aufwendigen Bergungsarbeiten musste die B179 für den gesamten Verkehr gesperrt werden. „Die Totalsperre wurde erst gegen 7.45 Uhr wieder aufgehoben“, so die Polizei zur „Krone“. Neben der Exekutive standen auch die Rettung, die Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.