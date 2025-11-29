Vorteilswelt
Schock für Familie

Sekundenschlaf: Sperre nach Absturz am Fernpass

Tirol
29.11.2025 08:54
Fast 2 Stunden war der Fernpass Samstagfrüh gesperrt
Fast 2 Stunden war der Fernpass Samstagfrüh gesperrt(Bild: Zeitungsfoto.at)

Spektakulärer Unfall am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der B179 Fernpassstraße im Tiroler Nassereith: Ein Auto – offenbar jenes einer deutschen Familie – kam von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter über die Böschung. Die vier Insassen kamen offenbar allesamt recht glimpflich davon. Die Bergung des Pkw gestaltete sich jedoch schwierig.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 6 Uhr im Gemeindegebiet von Nassereith. „Fahrzeug abgestürzt, B179 Fernpassstraße“, lautete der Einsatzcode, der von der Leitstelle Tirol rausging. Wie die Polizei inzwischen auf „Krone“-Nachfrage schilderte, sei es wohl aufgrund eines Sekundenschlafs des Lenkers zu dem spektakulären Unfall gekommen.

Pkw blieb im Schnee bei Bäumen hängen
An Bord waren vier Personen – ersten Informationen zufolge eine deutsche Familie, die auf der B179 in Richtung Reutte unterwegs war. Nachdem der Lenker am Steuer eingenickt war, geriet der Wagen links über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte über die angrenzende Böschung. Nach mehreren Metern blieb das Fahrzeug bei Bäumen im Schnee hängen.

Die Insassen hatten offenbar riesiges Glück im Unglück – kamen mit leichteren Verletzungen recht glimpflich davon.

Lesen Sie auch:
Der Transporter kam am Dach liegend zum Stillstand.
Schock für Lenker (23)
Sekundenschlaf: Transporter auf A12 überschlagen
28.11.2025

Totalsperre bis 7.45 Uhr
Aufgrund des Unfalls und der folgenden, aufwendigen Bergungsarbeiten musste die B179 für den gesamten Verkehr gesperrt werden. „Die Totalsperre wurde erst gegen 7.45 Uhr wieder aufgehoben“, so die Polizei zur „Krone“. Neben der Exekutive standen auch die Rettung, die Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
