Sekundenschlaf: Sperre nach Absturz am Fernpass

Pkw blieb im Schnee bei Bäumen hängen

An Bord waren vier Personen – ersten Informationen zufolge eine deutsche Familie, die auf der B179 in Richtung Reutte unterwegs war. Nachdem der Lenker am Steuer eingenickt war, geriet der Wagen links über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte über die angrenzende Böschung. Nach mehreren Metern blieb das Fahrzeug bei Bäumen im Schnee hängen.