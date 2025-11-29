Vorteilswelt
Erinnerungen an Happel

Im Trainingsanzug bei 30 Grad im Schatten am Platz

Fußball National
29.11.2025 12:30
Zwei Größen: Auch Max Merkel (li.) hatte seine Differenzen mit Ernst Happel.
Zwei Größen: Auch Max Merkel (li.) hatte seine Differenzen mit Ernst Happel.(Bild: GEPA)
0 Kommentare

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Eine Binsenweisheit, die Ernst Happel erfunden haben könnte. Bestätigt Franz Hasil, der mit dem „Wödmasta“ 1970 den Landesmeister-Pokal (Vorgänger Champions League) gewonnen hat: „In der Pause herrschte fünf Minuten Sprechverbot. Denn mit 180 Puls, sagte Happel, wär’ gleich ein Streit herausgekommen.“ Der 81-jährige Hasil erinnert sich: „Giftiges Klima hasste er, da griff er ein.“ Seine große Stärke sei gewesen „dass er Spieler dort einsetzte, wo sie am effektivsten gewesen sind.“

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
