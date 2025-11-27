The Sturm line-up against Panathinaikos is here

Sturm are currently in 25th place

Graz have picked up four points in their four games so far. Taking something countable from the Greek capital could be decisive in the final standings - especially in the race for the play-off places of the clubs in 9th to 24th place. Sturm are currently in 25th place, level on points with their December opponents Red Star Belgrade. In January 2026, they will travel to Feyenoord in Rotterdam, with the final match of the league phase at home against Brann Bergen.