Europa League
The Sturm line-up against Panathinaikos is here
Here it is, the starting line-up with which Sturm Graz coach Jürgen Säumel is looking for success in the Europa League duel with Panathinaikos Athens!
The line-up:
Sturm Graz have traveled to Athens with a headwind - the soccer champions are in disarray ahead of their crucial Europa League clash with traditional Greek club Panathinaikos. Is Sturm already in crisis? "That's for others to judge," said Sturm coach Jürgen Säumel on Wednesday before leaving for Greece. "With a top performance, something is possible. I expect a really good performance from my team."
Sturm are currently in 25th place
Graz have picked up four points in their four games so far. Taking something countable from the Greek capital could be decisive in the final standings - especially in the race for the play-off places of the clubs in 9th to 24th place. Sturm are currently in 25th place, level on points with their December opponents Red Star Belgrade. In January 2026, they will travel to Feyenoord in Rotterdam, with the final match of the league phase at home against Brann Bergen.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.