Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Keine Revolution | Leadership gefragt

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Keine Revolution. Erster großer Auftritt der neuen Wirtschaftskammer-Präsidentin nach den stürmischen Wochen, in denen der bisherige Präsident Harald Mahrer hinweggefegt wurde. Die Tirolerin Martha Schultz, die dieses Amt nicht angestrebt, aber nun zumindest interimistisch übernommen hat, sprach davon, es werde eine Reform, aber keine Revolution geben. Eine Reformgruppe soll Ausgaben, Struktur und Wahlrecht auf den Prüfstand stellen und Vorschläge im zweiten Halbjahr 2026 präsentieren. Erste Maßnahmen sind das Aussetzen der Erhöhung der Funktionsentschädigungen - vorerst bis zum Ergebnis einer Prüfung durch den Rechnungshof. Und die Gehälter der Mitarbeiter, deren geplante 4,2-Prozent-Erhöhung den Entrüstungssturm ausgelöst hatte, werden nun tatsächlich halbiert – und nicht nach der „Mahrer-Formel“ ab dem zweiten Halbjahr erst wieder um 4,2 Prozent erhöht. Für die nächsten Gehaltsverhandlungen wird ein neues Modell entwickelt. Man lässt sich also Zeit. Ob der kalte Wind, der der Wirtschaftskammer entgegen bläst, damit wirklich gedreht werden kann?

0 Kommentare

Leadership gefragt. Die Rückkehr von Bundeskanzler Christian Stocker nach seiner Rücken-OP und der mehrwöchigen Rekonvaleszenz zu Hause in Wiener Neustadt ruft zahlreiche Reaktionen hervor. Die Online-Kommentare sind überwiegend unfreundlich. Noch in die positivere Kategorie fällt etwa, was „Krone“-User „Ozzy“ schreibt: „Schön, dass es ihm wieder besser geht. Aber ob die Regierung jetzt Besserung geloben kann, steht auf einem anderen Blatt. Bisher ist er noch keine wirkliche Führungskraft.“ Ein anderer meint immerhin auf den gestrigen Newsletter bezogen: „Ja, Leadership ist jetzt gefragt. Die Regierung muss den Turbo einschalten, um die Wirtschaft in die Höhe zu bekommen. Alles Gute wünsche ich dem Kanzler und dass die Koalitionspartner mitziehen.“ Na, dann versuchen wir das zu wünschen …

Kommen Sie gut durch den Freitag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Wallner erheben Forderungen an Marterbauer.
Vor Verhandlungen
Wallner warnt: „Keine Einigung um jeden Preis!“
Portugal jubelt, Österreich weint: Unsere U17-Helden gaben alles, am Ende reichte es knapp nicht ...
Die „Krone“ in Katar
Fußball-Helden vergossen Tränen der Enttäuschung
Auf diesem Parkplatz beim Casino Mond wurde der ausgebrannte, rote Golf gefunden. Stefanie P. ...
Krone Plus Logo
Verzweifelte Suche
Influencerin: Ex-Freund hatte Blut an den Schuhen
Der Hauptplatz in der niederösterreichischen Stadt Tulln
Rädelsführer ist 15
Jugendliche gehen in Tulln auf Schüler los
LIVE
Europa-League-Ticker
LIVE: Aus dem Nichts! Panathinaikos jubelt zum 2:1
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
177.951 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
145.445 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.230 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Vor Verhandlungen
Wallner warnt: „Keine Einigung um jeden Preis!“
„Stets willkommen“
Putin äußert sich zu möglichem Treffen mit Orbán
Bei Geldautomaten etc.
EU will Schutz vor versteckten Gebühren verbessern
Rufe nach Reformen
Pensionslücke in Österreich über OECD-Schnitt
Neue Bedrohungen
Frankreich und Italien wollen Wehrdienst einführen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf