Keine Revolution | Leadership gefragt

Keine Revolution. Erster großer Auftritt der neuen Wirtschaftskammer-Präsidentin nach den stürmischen Wochen, in denen der bisherige Präsident Harald Mahrer hinweggefegt wurde. Die Tirolerin Martha Schultz, die dieses Amt nicht angestrebt, aber nun zumindest interimistisch übernommen hat, sprach davon, es werde eine Reform, aber keine Revolution geben. Eine Reformgruppe soll Ausgaben, Struktur und Wahlrecht auf den Prüfstand stellen und Vorschläge im zweiten Halbjahr 2026 präsentieren. Erste Maßnahmen sind das Aussetzen der Erhöhung der Funktionsentschädigungen - vorerst bis zum Ergebnis einer Prüfung durch den Rechnungshof. Und die Gehälter der Mitarbeiter, deren geplante 4,2-Prozent-Erhöhung den Entrüstungssturm ausgelöst hatte, werden nun tatsächlich halbiert – und nicht nach der „Mahrer-Formel“ ab dem zweiten Halbjahr erst wieder um 4,2 Prozent erhöht. Für die nächsten Gehaltsverhandlungen wird ein neues Modell entwickelt. Man lässt sich also Zeit. Ob der kalte Wind, der der Wirtschaftskammer entgegen bläst, damit wirklich gedreht werden kann?