„Eine ungewohnte Situation, die ich genießen will“

Julia Scheib (27) flog als frisch gebackene Weltcupsiegerin nach Übersee, wird im heutigen Riesentorlauf von Copper Mountain als erste Österreicherin seit Eva-Maria Brem 2017 mit dem roten Trikot an den Start gehen. Mit der „Krone“ sprach sie über den Sieg in Sölden, Erwartungshaltung und den Kampf um die Kugel.