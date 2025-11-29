„Eine ungewohnte Situation, die ich genießen will“

Julia Scheib (27) flog als frisch gebackene Weltcupsiegerin nach Übersee, wird im heutigen Riesentorlauf von Copper Mountain als erste Österreicherin seit Eva-Maria Brem 2017 mit dem roten Trikot an den Start gehen. Mit der „Krone“ sprach sie über den Sieg in Sölden, Erwartungshaltung und den Kampf um die Kugel.
Die „Krone“ berichtet aus Copper Mountain
