An unsere Bauern denken: Geschenk aus Mutter Natur

Appell an Bewusstsein und Dankbarkeit

Für Bauernbund-Direktor Paul Nemecek ist gerade dieser Punkt entscheidend. „Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren mit viel Herz und Liebe höchste Qualität. Bitte unterstützen wir sie mit unserem Einkauf – am besten direkt beim Bauern“, appelliert er eindringlich. Auch Alexander Bernhuber, selbst Landwirt in Kilb im Bezirk Melk und EU-Mandatar, betont: „Wenn wir unsere Bauern stärken, sichern wir nicht nur die Zukunft unserer Ernährung, sondern auch unsere ländlichen Regionen. Gerade in der Adventzeit sollten wir innehalten, dankbar sein und bewusst regionale Produkte wählen.“

Advent verbindet Genuss und Heimat

Der Advent zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie eng Genuss, Heimat und bäuerliche Arbeit miteinander verbunden sind. Wer regionale Produkte kauft, stärkt Familienbetriebe, sichert Arbeitsplätze am Land – und holt sich ein Stück gelebter Tradition auf den eigenen Tisch. Und genau das macht diese Zeit so besonders.