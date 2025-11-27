Auto krachte am Fernpass gegen Steinmauer

Zu dem Unfall kam es am Mittwoch kurz nach 10.30 Uhr im Gemeindegebiet von Breitenwang. Dort fuhr der 65-jährige Pkw-Lenker aus Deutschland gerade in Richtung Heiterwang. Am Beifahrersitz saß eine 26-Jährige. Wie die Polizei schildert, dürfte der Wagen dann mit der rechten Seite in Schneematsch und dadurch ins Schleudern geraten sein. Das Auto prallte gegen eine Steinmauer, kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen.