Auto krachte am Fernpass gegen Steinmauer

Bei einem Autounfall auf der Fernpassstraße im Tiroler Außerfern kippte am Mittwoch ein Auto mit zwei Insassen (65 und 26) um. Zuvor war es im Schneematsch ins Schleudern geraten.
Zu dem Unfall kam es am Mittwoch kurz nach 10.30 Uhr im Gemeindegebiet von Breitenwang. Dort fuhr der 65-jährige Pkw-Lenker aus Deutschland gerade in Richtung Heiterwang. Am Beifahrersitz saß eine 26-Jährige. Wie die Polizei schildert, dürfte der Wagen dann mit der rechten Seite in Schneematsch und dadurch ins Schleudern geraten sein. Das Auto prallte gegen eine Steinmauer, kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen.
Insassen ins Spital gebracht
Die Rettung brachte beide Insassen zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Reutte. Am Unfallauto entstand schwerer Sachschaden.
