Ein Mann und sechs Hunde glänzen bei Toronto-Sieg

Die Sänger und Sängerinnen der Nationalhymnen. Die Cheerleader. Die jungen Tanzgruppen der ganz Kleinen. Die Maskottchen. Die DJs. Die auf dem riesigen Videowürfel präsentierten Stargäste aus dem Showbusiness. In der Milliardenliga NBA bekommen alle ihre Bühne. Alle! Auch jene sechs Hunde der Crew „Superdogs!“, die sich in der Scotiabank Arena in der Halbzeitpause auf dem Court ein wildes Rennen über Hindernisse und durch durchsichtige Tunnel lieferten. Da wurde es auf den Rängen ähnlich laut wie zuvor beim bärenstarken Auftritt von Toronto-Superstar Brandon Ingram, der gegen Cleveland vor der Pause 17 Punkte zur 57:54-Führung beisteuerte.