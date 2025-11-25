Vorteilswelt
Pöltl-Klub weiter top

Ein Mann und sechs Hunde glänzen bei Toronto-Sieg

US-Sport
25.11.2025 05:10
Jakob Pöltl kämpfte sich in die Partie gegen Cleveland.
Jakob Pöltl kämpfte sich in die Partie gegen Cleveland.(Bild: AP/AJ Mast)

Basketballer Jakob Pöltl und seine Toronto Raptors sind in der NBA weiter nicht zu stoppen! Im Spitzenspiel zwischen den im Osten inzwischen zweitplatzierten Kanadiern und Verfolger Cleveland glänzten beim 110:99-Sieg ein Superstar und sechs Hunde!

Die Sänger und Sängerinnen der Nationalhymnen. Die Cheerleader. Die jungen Tanzgruppen der ganz Kleinen. Die Maskottchen. Die DJs. Die auf dem riesigen Videowürfel präsentierten Stargäste aus dem Showbusiness. In der Milliardenliga NBA bekommen alle ihre Bühne. Alle! Auch jene sechs Hunde der Crew „Superdogs!“, die sich in der Scotiabank Arena in der Halbzeitpause auf dem Court ein wildes Rennen über Hindernisse und durch durchsichtige Tunnel lieferten. Da wurde es auf den Rängen ähnlich laut wie zuvor beim bärenstarken Auftritt von Toronto-Superstar Brandon Ingram, der gegen Cleveland vor der Pause 17 Punkte zur 57:54-Führung beisteuerte.   

In die Partie gekämpft
Während Jakob Pöltl bei seiner Rückkehr in die Starting Five der Kanadier zu Beginn einen schweren Stand hatte. Kaum Zuspiele, wenn, dann ungenau. Ehe der Wiener zum 32:36 erstmals anschrieb, auch den zusätzlichen Freiwurf nach dem Foul an ihm verwandelte, dazu pflückte der 2,13 m Center in Halbzeit eins sechs Rebounds.

Brandon Ingram war einmal mehr der auffälligste Spieler der Raptors.
Brandon Ingram war einmal mehr der auffälligste Spieler der Raptors.(Bild: AP/Chris Szagola)

Und zeigte danach mit einem sehenswerten Dunk zum 63:56, dass er freien Platz und gute Zuspiele – in diesem Fall von Scottie Barnes – spektakulär nutzen kann. Weil die irre Show von Ingram (insgesamt 37 Punkte) ungebrochen weiterging, dribbelten sich die Gastgeber zum bereits achten Sieg in Serie – 110:99, Pöltl bilanzierte mit sieben Punkten und 13 Rebounds. In dieser Saison steht Toronto damit bei 13 Erfolgen und fünf Niederlagen. In der Nacht auf Donnerstag warten die Indiana Pacers. 

Porträt von Florian Gröger
Florian Gröger
