Austro Control setzt auf steirische Hightech

Plattform soll Arbeit für Lotsen vereinfachen

Wie das Unternehmen nun bekannt gibt, wird auch der Austro-Control-Tower am Flughafen Wien in den kommenden Jahren mit dem neuesten System („OneControl“) der steirischen Software-Schmiede ausgestattet. Aktuell ist dieses etwa schon an den Airports Frankfurt, JFK New York oder Kuwait im Einsatz.