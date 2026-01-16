Jubel über erstes Podium! „Weg treu geblieben“

„Vierte Plätze haben mich motiviert“

Doch der Frust wich schnell der Freude. „Es ist extrem schön. Alles, was man investiert, hat sich ausgezahlt“, sagte Babinsky. Gerade die vielen vierten Plätze der vergangenen Jahre hätten ihn zusätzlich angespornt: „Die haben mich mehr motiviert, dass es diesmal nicht wieder Rang vier wird. Oft haben Kleinigkeiten gefehlt, dafür habe ich hingearbeitet. Umso schöner, dass es jetzt so gepasst hat.“