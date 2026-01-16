50. Weltcupsieg! Aigners weiter nicht zu stoppen

Entsprechend groß war die Freude darüber beim 20-jährigen Niederösterreicher: „Es ist sehr toll und eine große Ehre, heute meinen 50. Weltcupsieg feiern zu dürfen. Es ist die Bestätigung für die harte Arbeit, die wir Jahr für Jahr in unseren Sport stecken. Die Prioritäten liegen diese Saison ganz klar auf den Paralympics, doch solche Meilensteine nimmt man am Weg dorthin natürlich sehr gerne mit. Auch wenn es heute richtig schwierig und herausfordernd war. Die Fahrt war nicht perfekt, auch die Konkurrenten hatten teilweise Probleme. Das müssen wir heute nochmal gut analysieren und morgen noch ein letztes Mal voll angreifen.“