„Große Ehre“

50. Weltcupsieg! Aigners weiter nicht zu stoppen

Ski Alpin
16.01.2026 14:24
Johannes Aigner (li.) jubelt über seinen 50. Weltcup-Sieg, auch seine Schwester Veronika siegte ...
Johannes Aigner (li.) jubelt über seinen 50. Weltcup-Sieg, auch seine Schwester Veronika siegte mit Guide Elisabeth Aigner(Bild: Ski Austria)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Johannes und Veronika Aigner sind auch im heutigen Super-G in Saalbach nicht zu schlagen gewesen. Die Geschwister gewannen jeweils mit ihren Guides Nico Haberl und Elisabeth Aigner die Sehbehindertenwertung. Für Johannes Aigner war es der 50. Weltcupsieg seiner Karriere.

Entsprechend groß war die Freude darüber beim 20-jährigen Niederösterreicher: „Es ist sehr toll und eine große Ehre, heute meinen 50. Weltcupsieg feiern zu dürfen. Es ist die Bestätigung für die harte Arbeit, die wir Jahr für Jahr in unseren Sport stecken. Die Prioritäten liegen diese Saison ganz klar auf den Paralympics, doch solche Meilensteine nimmt man am Weg dorthin natürlich sehr gerne mit. Auch wenn es heute richtig schwierig und herausfordernd war. Die Fahrt war nicht perfekt, auch die Konkurrenten hatten teilweise Probleme. Das müssen wir heute nochmal gut analysieren und morgen noch ein letztes Mal voll angreifen.“

„Einfach ein Traum“
Veronika Aigner lobt vor allem die perfekte Strecke hier in Saalbach: „Die Strecke hier in Saalbach ist einfach ein Traum. Es macht richtig Spass, hier Rennen zu bestreiten, weil sich alle voll ins Zeug legen und eine tolle Arbeit machen. Heute war es sehr anspruchsvoll zum fahren, es waren einige Passagen dabei, die man überlegt fahren musste. Ich hatte zwei Fehler drin, aber anscheinend haben die nicht so viel Zeit gekostet. Wir können wieder sehr zufrieden sein mit dem heutigen Sieg.“

Bei den Herren ging zweite Platz an den Engländer Neil Simpson (+0,46sek), Platz drei holte sich Giacomo Bertagnolli (ITA). Bei den Damen ging der zweite Platz mit Elina Stary (Guide Stefan Winter) ebenso an Österreich, Dritte wurde die Koreanerin Sara Choi. 

Stary „sehr zufrieden“
Stary war bei den beiden Abfahrten in Saalbach noch nicht am Start. Für die erst 19-jährige Kärntnerin sind es nach Steinach erst die zweiten Super-G Rennen in ihrer Karriere: „Ich bin sehr zufrieden, Saalbach ist nach den Super-Gs in Steinach nochmal eine andere Liga. Im oberen Teil hab ich mich schwer getan, unten im technischen Bereich ist es dann schon richtig gut gegangen. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, denn da ist noch sehr sehr viel Zeit drin.“

