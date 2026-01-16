„Das sind die Leute, die sich nicht auskennen“

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit waren Stimmen laut geworden, der Super-G in Wengen würde sich kaum von einer Abfahrt unterscheiden. Der ein oder andere Athlet soll deshalb auch zum Abfahrtsski gegriffen haben. Nicht so Kriechmayr, der im ORF-Interview erklärte: „Das hätte ich mir nicht zugetraut. Ich habe es ja nicht einmal mit dem Super-G-Ski gescheit geschafft.“