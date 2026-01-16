„Das sind die Leute, die sich nicht auskennen“

„Die Leute, die sagen, dass das kein richtiger Super-G ist, sind meistens die, die sich nicht auskennen“, kann Vincent Kriechmayr die Kritik, der Super-G von Wengen sei eine verkürzte Abfahrt, nicht nachvollziehen. Mit seiner Fahrt war der Oberösterreicher am Freitag indes unzufrieden ...
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit waren Stimmen laut geworden, der Super-G in Wengen würde sich kaum von einer Abfahrt unterscheiden. Der ein oder andere Athlet soll deshalb auch zum Abfahrtsski gegriffen haben. Nicht so Kriechmayr, der im ORF-Interview erklärte: „Das hätte ich mir nicht zugetraut. Ich habe es ja nicht einmal mit dem Super-G-Ski gescheit geschafft.“
„Das Schöne an dieser Disziplin“
Die Frage nach der Disziplin-Definition stellte sich der 34-Jährige jedenfalls nicht. „Livigno war ein technischer Super-G, das war ein schneller Super-G. Das Schöne an dieser Disziplin ist, dass sie viele Facetten hat“, so der Speed-Spezialist.
Für Kriechmayr selbst blieb das erwünschte Resultat aus, im Ziel fehlten 1,28 Sekunden auf Sieger Giovanni Franzoni. Er habe überall ein bisschen verloren, das summiere sich nun einmal, so Vinc. Die nächste Chance auf ein Top-Ergebnis bietet sich Kriechmayr bereits am Samstag, wenn um 12.30 Uhr die Lauberhorn auf dem Programm steht.
