Change of plans is off! Schicker stays with Hoffenheim

"Andreas Schicker will remain Managing Director of Sport at TSG Hoffenheim and, together with Tim Jost, Managing Director of Marketing & Sales at TSG since December 2024, will form the sole management duo of the Bundesliga club. This is the result of numerous good and forward-looking discussions between all parties involved over the past few days," according to the German club's website. "Schicker signed a long-term contract with the Bundesliga club in October 2024 and led the club to success. In recent weeks, interest from various clubs in signing the 39-year-old Austrian had become known."