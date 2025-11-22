Sports boss from Ilzer
Change of plans is off! Schicker stays with Hoffenheim
The move to Wolfsburg is off! Andreas Schicker will remain sporting director at TSG Hoffenheim. The German Bundesliga club made the announcement on Saturday evening.
"Andreas Schicker will remain Managing Director of Sport at TSG Hoffenheim and, together with Tim Jost, Managing Director of Marketing & Sales at TSG since December 2024, will form the sole management duo of the Bundesliga club. This is the result of numerous good and forward-looking discussions between all parties involved over the past few days," according to the German club's website. "Schicker signed a long-term contract with the Bundesliga club in October 2024 and led the club to success. In recent weeks, interest from various clubs in signing the 39-year-old Austrian had become known."
Schicker: "We deliberately put together a new team in the summer. Now it's important that we can work in peace. Together with the team, the coaching team and the entire staff, I will do everything I can to achieve our ambitious goals. I'm delighted with this development, but we're not finished yet. We have been unbeaten for six games and I hope that footballing issues will once again be at the forefront of this great club in the future. That is my full focus."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.