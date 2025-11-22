Brand in Reihenhaus: Zigaretten als Auslöser

Ein zu spät entsorgter Zigarettenrest dürfte am Freitagnachmittag in Neuberg an der Mürz einen Wohnungsbrand in einem Reihenhaus ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand, doch die betroffene Wohnung wurde stark beschädigt.
Ein Nachbar bemerkte gegen 15.40 Uhr dichten Rauch, der aus der Wohnung eines 65-Jährigen drang. Er alarmierte sofort die Feuerwehr und verständigte den Wohnungsbesitzer, der die Räume bereits am Morgen verlassen hatte. Der Mann hatte nach eigenen Angaben zuvor zwei bis drei Zigaretten geraucht und die Glutreste in einer Blechdose neben dem Bett entsorgt. Diese improvisierte „Aschenbecher-Lösung“ dürfte überfüllt gewesen sein – mit fatalen Folgen.
Brandursache im Schlafzimmer lokalisiert
Unmittelbar nach den Löscharbeiten begannen Brandermittler der Polizeiinspektion Mürzzuschlag mit Untersuchungen. Erste Erkenntnisse zeigen: Der Brand brach im Bereich des Bettes aus, exakt dort, wo die als Aschenbecher genutzte Blechdose stand. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor. Verletzt wurde niemand.
