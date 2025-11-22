Brand in Reihenhaus: Zigaretten als Auslöser

Ein Nachbar bemerkte gegen 15.40 Uhr dichten Rauch, der aus der Wohnung eines 65-Jährigen drang. Er alarmierte sofort die Feuerwehr und verständigte den Wohnungsbesitzer, der die Räume bereits am Morgen verlassen hatte. Der Mann hatte nach eigenen Angaben zuvor zwei bis drei Zigaretten geraucht und die Glutreste in einer Blechdose neben dem Bett entsorgt. Diese improvisierte „Aschenbecher-Lösung“ dürfte überfüllt gewesen sein – mit fatalen Folgen.