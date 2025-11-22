Kuriose Funde bei Reinigung des Grazer Hilmteichs

Fische von Karpfen bis Wels

Komplett abgelassen wurde das Wasser übrigens nicht, denn im Hilmteich tummelt sich durchaus auch eine überraschende Vielfalt an Fischen: „Wir haben zum Beispiel Karpfen, Kois sowie Zander und sogar Krebse und Muscheln. Überrascht hat mich auch ein stattlicher Wels mit rund 1,6 Metern“, erklärt Untersberger, der unter anderem auch für die Fischerei am Thalersee verantwortlich ist. Dass es im Hilmteich auch Zander gibt, spreche dafür, dass die Wasserqualität besser als oft angenommen sei.