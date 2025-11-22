Vorteilswelt
Kuriose Funde bei Reinigung des Grazer Hilmteichs

Steiermark
22.11.2025 08:00
Ein Teil der Fundstücke aus dem Hilmteich.
Ein Teil der Fundstücke aus dem Hilmteich.

Von E-Scooter über Golfbälle bis zum Einkaufswagerl: Eine Reinigung des Hilmteichs in Graz förderte so manchen „Schatz“ zutage. Neben viel Unrat tummeln sich im Teich aber auch überraschend viele Fische.

Der Hilmteich in Graz ist ein beliebtes Naherholungsgebiet unweit des LKH und lockt das ganze Jahr über scharenweise Spaziergänger an. Doch so mancher Besucher missbraucht das idyllische Gewässer leider auch als Mistkübel, was alle paar Jahre eine gründliche Reinigung unumgänglich macht. Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Rund 16.300 Kubikmeter Wasser wurden abgelassen und ein Reinigungsteam rund um Fischereirechts-Inhaber Tobias Untersberger und Jakob Kalas vom angrenzenden Kletterwald machten sich an die Arbeit.

Golfbälle und Badeente
Dabei trat neben Unmengen an Glasflaschen und Dosen auch eher ungewöhnlicher „Müll“ zutage: unter anderem fünf Fahrräder, ein E-Scooter und zwei Handys. „Durchaus überrascht waren wir auch von einem Einkaufswagerl, nämlich von einem Spar-Markt. Einen solchen gibt es hier aber weit und breit nicht“, sagt Tobias Untersberger. Für Schmunzeln bei den Helfern sorgten unter den Fundstücken auch eine Gummi-Badeente oder mehrere Golfbälle.

Fische von Karpfen bis Wels
Komplett abgelassen wurde das Wasser übrigens nicht, denn im Hilmteich tummelt sich durchaus auch eine überraschende Vielfalt an Fischen: „Wir haben zum Beispiel Karpfen, Kois sowie Zander und sogar Krebse und Muscheln. Überrascht hat mich auch ein stattlicher Wels mit rund 1,6 Metern“, erklärt Untersberger, der unter anderem auch für die Fischerei am Thalersee verantwortlich ist. Dass es im Hilmteich auch Zander gibt, spreche dafür, dass die Wasserqualität besser als oft angenommen sei.

Nach dem Reinigen begann sofort die Wiederbefüllung des Teichs, der sich aus dem Kroisbach speist, und inzwischen wieder fast voll ist. 

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Steiermark

