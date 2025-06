Endlich wieder Bootstouren am Grazer Hilmteich

„Früher scherzte man: Graz, das liegt am Hilmerteich und rundherum liegt Österreich“, erzählt Historiker Karl Albrecht Kubinzky und erinnert an vergangene Zeiten zurück, in denen der Hilmteich noch mit Eislaufschuhen und Booten befahren wurde. Eins von beiden ist ab sofort wieder möglich: Insgesamt sechs Ruder- und Tretboote stehen nun neuerlich zum Erkunden des Weihers bereit.