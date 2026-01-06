Prevc verrät: „Mein Geheimnis ist, dass …“

„Mein Geheimnis ist, dass ich den ganzen Sommer über konstant, ausdauernd und hart gearbeitet habe. Von April bis zum ersten Tag im Winter“, sagte Prevc. Damit wird er sich aber nicht vom restlichen Skisprung-Zirkus unterscheiden, es steckt definitiv mehr dahinter. „Körperlich muss er wahnsinnig beweglich sein, vor allem bei den Sprunggelenken, damit er so eine Technik springen kann“, erklärte Ex-Tourneesieger Andreas Goldberger. „Er hat eine Gabe, dass er das so machen kann. Wie eine Gummiwurst. Ein körperliches Talent – aber du musst es auch umsetzen.“