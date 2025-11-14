Zahlreiche Kräfte bei Unfall auf A9 im Einsatz

In den Morgenstunden kollidierten zwei Fahrzeuge auf der A9 auf Höhe der Raststation Kammern in der Steiermark. Die Insassen wurden leicht verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte waren gefordert.
Am Freitag kurz vor 4 Uhr morgens wurden die Feuerwehren Mautern in Steiermark, Kammern und Seiz zu einem Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn alarmiert. Auf Höhe der Raststation Kammern (Bezirk Leoben) in Fahrtrichtung Graz kollidieren zwei Fahrzeuge aus unbekannter Ursache miteinander.
Leichte Verletzungen
Die Insassen wurden dabei leicht verletzt und vom Roten Kreuz Troifach erstversorgt. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab, banden Betriebsmittel und führten die Aufräumarbeiten durch. Gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen sorgten sie auch für den Abtransport der Fahrzeuge. Im Einsatz standen außerdem die Autobahnpolizei Gleinalm und die ASFINAG. Gegen 5 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.
