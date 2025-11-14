Zahlreiche Kräfte bei Unfall auf A9 im Einsatz

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab, banden Betriebsmittel und führten die Aufräumarbeiten durch. Gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen sorgten sie auch für den Abtransport der Fahrzeuge. Im Einsatz standen außerdem die Autobahnpolizei Gleinalm und die ASFINAG. Gegen 5 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.