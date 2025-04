Welche Pläne Saudi-Arabien in der Formel 1 hat

Geld spielt in Saudi-Arabien keine Rolle. Was seit Jahren im Fußball gilt, wird der Welt beim Formel-1-Rennen in Dschidda erneut eindrucksvoll vor Augen geführt. Dabei ist es nicht der abendliche Zauber des arabischen Stadtkurses, der bei Beobachtern für offene Münder sorgt, sondern die motorsportlichen Zukunftspläne im Königreich.