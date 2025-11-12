Erdbeben während ÖFB-Training: „Alles vibriert“

„Krone“-Reporter: „Die Scheiben haben gewackelt“

Ganz anders war es bei „Krone“-Kollege Rainer Bortenschlager, der sich zum Zeitpunkt im Hotel befand. „Die Scheiben haben gewackelt, alles hat vibriert“, berichtet er auch von einem Nachbeben. „Die Touristen sind alle aufgesprungen. Es war mein erstes Erdbeben, für die Einheimischen war es jedoch nichts Außergewöhnliches.“ Auf der Mittelmeerinsel werden regelmäßig leichte Erdbeben registriert.