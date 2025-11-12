Erdbeben während ÖFB-Training: „Alles vibriert“

Während des Mittwoch-Trainings der österreichischen Nationalmannschaft in Paphos hat es für wenige Sekunden ein leichtes Erdbeben gegeben. Die „Krone“ ist vor Ort und berichtet von den Ereignissen.
Kurz nach 10.30 Uhr MEZ wurde laut offiziellen Angaben ein Beben der Stärke 5,3 gemessen, das Epizentrum lag etwa 13 Kilometer von Paphos entfernt.
Spieler bekamen von Beben nichts mit
Die Spieler absolvierten gerade ihr Aufwärmprogramm und bemerkten es ganz offensichtlich nicht. Auch „Krone“-Redakteur Christian Reichel, der das Training verfolgte, bekam vom Beben nichts mit.
„Krone“-Reporter: „Die Scheiben haben gewackelt“
Ganz anders war es bei „Krone“-Kollege Rainer Bortenschlager, der sich zum Zeitpunkt im Hotel befand. „Die Scheiben haben gewackelt, alles hat vibriert“, berichtet er auch von einem Nachbeben. „Die Touristen sind alle aufgesprungen. Es war mein erstes Erdbeben, für die Einheimischen war es jedoch nichts Außergewöhnliches.“ Auf der Mittelmeerinsel werden regelmäßig leichte Erdbeben registriert.
Alaba und Mwene ließen Einheit aus
An der ÖFB-Einheit nahmen übrigen 24 Kicker teil, nur die am Samstag gegen Zypern gesperrten David Alaba und Phillipp Mwene waren aus Gründen der Belastungssteuerung nicht auf dem Platz.
