Rekord-Olympiasieger überrascht mit neuem Look

Als Redner nahm Michael Phelps am World Business Forum in der australischen Metropole teil, wo der einstige Schwimm-Star über die mentale Stärke, die zu seinem Erfolg führte, sowie über seine Erfahrungen mit psychischer Gesundheit sprach. Auf dem Weg zu den Vorträgen wurde der US-Amerikaner auf den Straßen fotografiert – und überraschte dabei mit einem neuen Look.