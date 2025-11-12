Rekord-Olympiasieger überrascht mit neuem Look

Hand aufs Herz! Hätten Sie ihn erkannt? In einem neuen Look präsentierte sich Michael Phelps, als der Rekord-Olympiasieger gemütlich durch die Straßen Sydneys schlenderte.
Als Redner nahm Michael Phelps am World Business Forum in der australischen Metropole teil, wo der einstige Schwimm-Star über die mentale Stärke, die zu seinem Erfolg führte, sowie über seine Erfahrungen mit psychischer Gesundheit sprach. Auf dem Weg zu den Vorträgen wurde der US-Amerikaner auf den Straßen fotografiert – und überraschte dabei mit einem neuen Look.
Der 40-Jährige trug sein Haar zu einem Dutt zusammengebunden, zudem zierte ein dichter Bart sein Gesicht. Für seine Fans war der einstige Ausnahmesportler kaum wiederzuerkennen.
Erfolge und Depressionen
Mit 28 olympischen Medaillen, davon 23 in Gold, ist Phelps der mit weitem Abstand erfolgreichste Olympionike. Abseits des sportlichen Erfolges hatte er auch immer wieder mit Depressionen zu kämpfen.
