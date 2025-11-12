Brisanter Bericht! Haut Pep aus Manchester ab?

Der englischen „Times“ zufolge soll Pep Guardiola mit dem Gedanken spielen, Manchester City bereits kommenden Sommer – also ein Jahr vor Ende seines Vertrages – zu verlassen.
Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Trainer wiederholt von Erschöpfungen und Stress gesprochen. Schon 2024 hatte der Katalane angedeutet, nicht mehr ewig auf der Trainerbank der „Skyblues“ sitzen zu wollen.
Stolze Trophäensammlung
Fakt ist: Mit Manchester City hat Guardiola alles erreicht, was zu erreichen ist. Sechsmal gewannen der Verein unter dem Katalanen die Premier League, hinzu kommen zwei FA-Cup- und ein Champions-League-Titel. Außerdem befindet sich ManCity im Umbruch, langjährige Stammspieler wie Ilkay Gündogan oder Kevin de Bruyne haben den Verein mittlerweile verlassen – Pep könnte folgen.
Noch ist nichts in Stein gemeißelt, die Tendenz soll jedoch in Richtung Abschied gehen. Während City-Boss Khaldoon Al Mubarak und Sportdirektor Hugo Viana Guardiola unbedingt halten wollen, drängen sie auf eine baldige Entscheidung des Erfolgstrainers. Sollte dieser tatsächlich seine Koffer packen, werden unter anderem Mikel Arteta, Xabi Alonso oder Roberto De Zerbi als potenzielle Nachfolger gehandelt.
