Brisanter Bericht! Haut Pep aus Manchester ab?

Stolze Trophäensammlung

Fakt ist: Mit Manchester City hat Guardiola alles erreicht, was zu erreichen ist. Sechsmal gewannen der Verein unter dem Katalanen die Premier League, hinzu kommen zwei FA-Cup- und ein Champions-League-Titel. Außerdem befindet sich ManCity im Umbruch, langjährige Stammspieler wie Ilkay Gündogan oder Kevin de Bruyne haben den Verein mittlerweile verlassen – Pep könnte folgen.