Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Preise rund um den Wintermarkt im Prater gewinnen!

Gewinnspiele Newsletter
12.11.2025 05:30
(Bild: Julius Silver)

Unter dem Motto „Der Prater rockt“ verwandelt sich der Riesenradplatz in eine stimmungsvolle Winterwelt mit kulinarischen Highlights, liebevoll dekorierten Marktständen und vielem mehr. Zur Eröffnung am 21. November verlost die „Krone“ tolle Preise. 

0 Kommentare

Vom 21. November bis inkl. 6. Jänner verwandelt sich der Riesenradplatz im Wiener Prater in einer faszinierende und bunte Lichterwelt mit 35 Live-Konzerten und sorgt für unvergessliche Momente. Dazu gibt es jede Menge winterlichen Praterspaß für Groß und Klein – ein Erlebnis für die ganze Familie.

Beim stimmungsvollen Wintermarkt warten Lichterglanz, Live-Musik und heiße Punschmomente.
Beim stimmungsvollen Wintermarkt warten Lichterglanz, Live-Musik und heiße Punschmomente.(Bild: Julius Silver)

Folgen Sie den Schneeflocken zum Pratermuseumsplatz, wo charmante Marktstände zum gemütlichen Bummeln und Geschenke-Shoppen einladen. Im Winter-Rondell wärmen Sie sich mit einem duftenden Häferl Punsch oder Tee und genießen die winterliche Atmosphäre. 

Mitmachen und gewinnen 
Unsere „Krone“- Leserinnen und Leser haben jetzt die Chance, tolle Wintermarkt-Packages zu gewinnen! Wir verlosen folgende Pakete: 

  • 20 Wintermarktpackages bestehend aus je 2 Tickets für das Wiener Riesenrad, 2 Tickets für Madame Tussauds Wien, 2 Tickets für den Winterzug, 2 Tickets für das Kettenkarussell „Luftikus“, 2 Tickets für das Wiener Karusell, 2 Tickets Achterbahn Dissy Mouse, 2 Tickets Grand Autodrom, 2 Tickets Geisterbahn Daemonium & 2 Tickets für das „Planitarium“
  • 4 Punschnachmittage mit Maroni, Bratkartoffeln, Punsch & Riesenrad für je 4 Personen 
  • 4 x „Punsch & Magie“-Erlebnisse für 4 Personen in der Magic World Vienna

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück gewinnen Sie einen dieser tollen Preise! Teilnahmeschluss ist der 19. 11. 2025, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Sie gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten des „Guten Morgen“-Wien Newsletters und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hass im Netz:
„KI ist das Maschinengewehr der Desinformation“
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Sturm Graz, Rolex & Häfn: Hannes Kartnig packt aus
Folge von Dienstag
Mit regelmäßiger Bewegung zum neuen Körpergefühl
„Kein Mitleid“
Glawischnig zu WKO: „Watsche für alle Unternehmer“
So kennt und liebt man Whoopi Goldberg: In ihrer Lebensrolle als singende Nonne in „Sister Act – ...
Happy Birthday
Charme, Tiefgang und Witz: Whoopi Goldberg wird 70
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
96.636 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.075 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
79.972 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Gewinnspiele Newsletter
Mitmachen & gewinnen
Preise rund um den Wintermarkt im Prater gewinnen!
Tolle Preise gewinnen
Der Advent im Park verzaubert alle Besucher
Jetzt mitmachen
Die „Krone“ bringt Sie zum Royal Ballet in London!
krone.at Gewinnspiel
Wenn das Herz lauter ist als die Vernunft
Jetzt mitmachen
Seien Sie beim Ski-Opening am Nassfeld dabei

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf