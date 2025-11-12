Preise rund um den Wintermarkt im Prater gewinnen!

Unter dem Motto „Der Prater rockt“ verwandelt sich der Riesenradplatz in eine stimmungsvolle Winterwelt mit kulinarischen Highlights, liebevoll dekorierten Marktständen und vielem mehr. Zur Eröffnung am 21. November verlost die „Krone“ tolle Preise.
Vom 21. November bis inkl. 6. Jänner verwandelt sich der Riesenradplatz im Wiener Prater in einer faszinierende und bunte Lichterwelt mit 35 Live-Konzerten und sorgt für unvergessliche Momente. Dazu gibt es jede Menge winterlichen Praterspaß für Groß und Klein – ein Erlebnis für die ganze Familie.
Folgen Sie den Schneeflocken zum Pratermuseumsplatz, wo charmante Marktstände zum gemütlichen Bummeln und Geschenke-Shoppen einladen. Im Winter-Rondell wärmen Sie sich mit einem duftenden Häferl Punsch oder Tee und genießen die winterliche Atmosphäre.
Mitmachen und gewinnen
Unsere „Krone“- Leserinnen und Leser haben jetzt die Chance, tolle Wintermarkt-Packages zu gewinnen! Wir verlosen folgende Pakete:
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück gewinnen Sie einen dieser tollen Preise! Teilnahmeschluss ist der 19. 11. 2025, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Sie gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten des „Guten Morgen“-Wien Newsletters und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
