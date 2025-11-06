Sachleistungskarten werden ab sofort ausgegeben

Unter Federführung der Freiheitlichen krempelt die blau-schwarze Landesregierung das Asylwesen in der Steiermark völlig um. Statt wie bisher Bargeld bekommen Asylwerber und Flüchtlinge künftig eine Sachleistungskarte im Scheckkartenformat (ähnlich einer E-Card), die personalisiert und mit einem Pincode versehen ist und Fälschungen oder Weitergaben an Dritte unmöglich machen soll. Entwickelt hat das Bezahl-Modell der Anbieter PayCenter, der seit Juni an der technischen Abwicklung feilt.