Football-Star Brady gibt „Comeback“ in der „Wüste“

Das „Fanatics Flag Football Classic“ gibt in Riad seine Premiere. „Das ist eine Verpflichtung über mehrere Jahre“, sagte Brady bei einer Pressekonferenz am Montag in Las Vegas. „Wir haben offensichtlich einen guten Start. Auf dieses erste Jahr richtet sich viel Aufmerksamkeit und Energie.“ Flag Football ist bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles erstmals im olympischen Programm. Die NFL fördert den Sport seitdem noch intensiver und möchte es den Profis ermöglichen, für ihre Heimatländer an den Sommerspielen teilzunehmen.