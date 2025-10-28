Vorteilswelt
Fataler Fehltritt

Arbeiter (22) bei Sturz von Gerüst schwer verletzt

Steiermark
28.10.2025 18:51
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jauschowetz Christian)

Schwer verletzt wurde ein 22-jähriger Weststeirer bei einem Arbeitsunfall in Deutschlandsberg. Der junge Mann war mehrere Meter tief von einem Gerüst gestürzt. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Gemeinsam mit einem 46-jährigen Kollegen führte der Mann am Dienstag Dachdeckerarbeiten an einem Haus durch. Die beiden wollten ein Blech an der Oberkante der Fenster im ersten Stock montieren. Als der 22-Jährige gegen 9.15 Uhr auf dem Baugerüst eine Bohrmaschine holen wollte, rutschte er aus. Er versuchte noch, sich an einer Strebe festzuhalten, diese löste sich jedoch vom Gerüst und der junge Mann stürzte rund fünf Meter in die Tiefe.

Bewusstlos liegen geblieben
Der Verunglückte blieb schwer verletzt liegen, kurzzeitig verlor er auch das Bewusstsein. Sein Kollege schlug sofort Alarm und kümmerte sich um den 22-Jährigen, die weitere Versorgung übernahmen das Rote Kreuz und der Notarzt. Letztlich wurde er vom Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ ins LKH Graz geflogen.

Geländer eigenmächtig abmontiert
Die Polizei geht derzeit nicht von Fremdverschulden aus. Vielmehr sollen die Arbeiter selbst den Rahmen und das Geländer des Gerüsts auf eigene Faust abgebaut haben, um mehr Bewegungsfreiheit beim Montieren des Blechs zu haben.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
