Arbeiter (22) bei Sturz von Gerüst schwer verletzt

Gemeinsam mit einem 46-jährigen Kollegen führte der Mann am Dienstag Dachdeckerarbeiten an einem Haus durch. Die beiden wollten ein Blech an der Oberkante der Fenster im ersten Stock montieren. Als der 22-Jährige gegen 9.15 Uhr auf dem Baugerüst eine Bohrmaschine holen wollte, rutschte er aus. Er versuchte noch, sich an einer Strebe festzuhalten, diese löste sich jedoch vom Gerüst und der junge Mann stürzte rund fünf Meter in die Tiefe.