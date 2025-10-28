Carlos Alcaraz verliert Auftaktmatch in Paris

Eine faustdicke Überraschung hat es am Dienstagabend beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gegeben. Der topgesetzte Carlos Alcaraz, der in Runde eins ein Freilos hatte, musste sich in seinem Auftaktmatch dem Briten Cameron Norrie völlig unerwartet mit 6:4, 3:6, 4:6 geschlagen geben.