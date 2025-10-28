Carlos Alcaraz verliert Auftaktmatch in Paris

Eine faustdicke Überraschung hat es am Dienstagabend beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gegeben. Der topgesetzte Carlos Alcaraz, der in Runde eins ein Freilos hatte, musste sich in seinem Auftaktmatch dem Briten Cameron Norrie völlig unerwartet mit 6:4, 3:6, 4:6 geschlagen geben.
Der 30-Jährige verkürzte im Head-to-Head mit dem Spanier in der La Defense Arena auf 3:5. Dieses Aus gibt Wien-Sieger Jannik Sinner die Chance, wieder zur Nummer eins zu werden.
Dazu müsste der Südtiroler, der am Sonntag in der Stadthalle seinen zweiten Titel geholt hat, das Turnier allerdings gewinnen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.