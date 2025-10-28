Vorteilswelt
Sensation!

Carlos Alcaraz verliert Auftaktmatch in Paris

Tennis
28.10.2025 21:49
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Eine faustdicke Überraschung hat es am Dienstagabend beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gegeben. Der topgesetzte Carlos Alcaraz, der in Runde eins ein Freilos hatte, musste sich in seinem Auftaktmatch dem Briten Cameron Norrie völlig unerwartet mit 6:4, 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Der 30-Jährige verkürzte im Head-to-Head mit dem Spanier in der La Defense Arena auf 3:5. Dieses Aus gibt Wien-Sieger Jannik Sinner die Chance, wieder zur Nummer eins zu werden.

Cameron Norie
Cameron Norie(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Dazu müsste der Südtiroler, der am Sonntag in der Stadthalle seinen zweiten Titel geholt hat, das Turnier allerdings gewinnen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Carlos Alcaraz
Paris
