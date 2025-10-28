LASK feiert Pflichtsieg gegen Stripfing

Der LASK hat seinen Aufschwung unter Trainer Dietmar Kühbauer auch im ÖFB-Cup fortgesetzt. Die Linzer besiegten im Achtelfinale am Dienstag Zweitligist Stripfing 2:0 und feierten den dritten Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Coach.
Kühbauer brachte fünf neue Spieler in der Startelf, darunter mit Sasa Kalajdzic, Maximilian Entrup und Florian Flecker drei frische Stürmer. Die Tore in Wiener Neustadt erzielten andere.
Nachdem Stripfing eine gute Chance vergeben hatte, traf im Gegenzug Verteidiger Andres Andrade (43.). Modou Cissé (60.) sorgte mit einem Schuss aus 20 Metern für das 2:0.
